Ученые объяснили, почему людям безудержно хочется гладить и обнимать милых пушистых животных

Такую реакцию людей исследователи называют "милой агрессией".

Ощущали ли вы хоть раз такой восторг от хорошеньких котят, что появлялось желание сжать их в крепких объятиях от безумной любви? Если да, тогда вы переживали то, что ученые называют "милой агрессией".

Как пишет Newsweek, исследователи Калифорнийского университета хотели выяснить, что происходит с человеческим мозгом во время таких "приступов". Милую агрессию они определяют как желание "сжимать, ломать, кусать милые вещи без какого-либо желания причинить вред".

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"Большинство ощущений, связанных с милой агрессией, противоречивы. Например, получив собачку можно одновременно плакать и смеяться", - пояснили авторы исследования.

Ученым стало интересно, причастна ли к такому поведению система вознаграждений головного мозга человека. Для этого была собрана группа из 54 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. Из них 20 были мужчинами, а 34 - женщинами. Исследователи подключили испытуемых к оборудованию, которое фиксировало электрические сигналы, поступающие от нейронов мозга. При этом, людям показывали фото детей в порядке от хорошеньких к еще более хорошеньким. Также участникам эксперимента показывали фото детенышей животных и их менее милых взрослых эквивалентов. Им также предлагали заполнить анкеты, в которых они отвечали на вопросы, связанные с увиденными фото. В частности, насколько они были в восторге и хотелось ли им заботиться о том, кто был на фото.

Как оказалось, чем милее животное на снимке, тем вероятнее участники сообщали о своих ощущениях, связанных с милой агрессией. Их переполняли положительные эмоции и опекунские позывы. Вместе с тем, такая зависимость не была зафиксирована в случае с человеческими детьми. Результаты также показали, что мозговые системы, которые отвечают за вознаграждение и эмоции были активными, когда участники эксперимента переживали милую агрессию.

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"Наше исследование, похоже, подтвердило идею о том, что милая агрессия - это способ мозга успокоить нас, опосредовав наши ощущения от перегрузки эмоциями", - пояснила соавтор исследования Кэтрин Ставропулос из Калифорнийского университета.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что милая агрессия возникает для того, чтобы помочь людям справиться с необычайно сильной эмоциональной реакцией на милых зверушек и поощрить позаботиться о них. С эволюционной точки зрения, вероятно, этот механизм развился для того, чтобы дееспособность людей не блокировалась из-за чрезвычайно сильных эмоций.