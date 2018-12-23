SpaceX запустила первую космическую миссию США по нацбезопасности (видео)

Falcon 9 несет спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США.

Компания SpaceX после нескольких неудачных попыток наконец запустила космическую миссию США по национальной безопасности по заказу американских военных.

Читайте такжеПервая ступень ракеты Falcon из-за аварии упала в океан (видео)

Об этом сообщает Reuters. Ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Четыре предыдущих запланированных запуска на прошлой неделе, включая один в субботу, были отменены из-за погодных и технических проблем.

Ранее сообщалось, что The Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной подземный тоннель.