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SpaceX запустила первую космическую миссию США по нацбезопасности (видео)

18:12, 23 декабря 2018
Наука и IT
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Четыре предыдущих запланированных запуска на прошлой неделе, включая один в субботу, были отменены / twitter.com/spacex

Компания SpaceX после нескольких неудачных попыток наконец запустила космическую миссию США по национальной безопасности по заказу американских военных.

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Об этом сообщает Reuters. Ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III стартовала на орбиту с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Четыре предыдущих запланированных запуска на прошлой неделе, включая один в субботу, были отменены из-за погодных и технических проблем.

Ранее сообщалось, что The Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной подземный тоннель.

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Теги: #SpaceX#SpaceX ракета