Человеческое сознание может быть продуктом бессознательной работы мозга

Подсознательные процессы достоверно создают и сознательные мысли о действии, и само действие.

В мире, где существуют сотни языков, само слово для описания сознания – это уже хорошая тема для споров. Мы все хорошо знаем, что значит быть в сознании. В общем, это означает быть способным понимать и реагировать на окружающий мир. Также все люди прислушиваются к здравому смыслу, представляя, как работает сознание.

Но здравый смысл можно и обмануть. Например, как объяснить такое явление: если кто-то, кто потерял ногу, все равно испытывает боль в ампутированной конечности, откуда исходит боль? Можно сказать, что все дело в голове. Но можно ли повторить это утверждение, если нога на своем месте? Если ответ: «Да», тогда на основе чего вообще можно считать, что нога была?

Об этом в статье для Newsweek пишут профессор нейропсихологии Университета Кардиффа Питер Халлbган и профессор психологии Лондонского глобального университета Дэвид Оукли.

Читайте такжеУченые объяснили, что происходит с мозгом перед смертью и откуда берется свет в конце тоннеля

Одна из причин путаницы в объяснении сути «сознания» происходит от здравого смысла и формальных отчетов, которые формируют исследования психологической жизни. Обычно обсуждения проходят на основе представлений о разделении на сознательные, умышленные процессы и бессознательные, безвольные процессы. Последние происходят вне человеческого контроля. К примеру, когда люди ходят, у них есть сознательные намерения куда-то попасть. Однако, процесс перебирания ногами – это бессознательное действие.

Исходя из этого, большинство считает, что сознание, то есть субъективное осознание, отвечает за создание и контроль человеческих мыслей, воспоминаний и действий. Но в то же время принято признавать, что некоторые психологические процессы происходят вне нашего осознания. К примеру, когда мы берем в руки ручку, мы знаем, что собираемся написать. Но подбор слов обычно происходит бессознательно.

Ключевая движущая сила, которая стоит за этим традиционным делением, происходит от человеческого убеждения, что причинность связывает субъективное осознание с ежедневным опытом контроля мыслей, ощущений и действий. Впрочем, за последние 100 лет возросло количество доказательств, которые ставят под сомнение это бинарное разделение. Все более распространенным становится объяснение, что большая часть, а может и все содержимое наших психологических процессов: мысли, убеждения, ощущения, восприятия, эмоции, намерения, действия и воспоминания – все это сформировано за кулисами быстрой и эффективной бессознательной системы мозга.

Ранее утверждалось, что несмотря на свою реальность, «опыт сознания» - это осознание. Не больше и не меньше того. Хоть сознание созданно системой мозга, у него нет случайных связей с психическими процессами и контроля над ними. Факт, что личное осознание содержит личную историю, часто убедительный. Но он не обязательно подходит для понимания и объяснения психологических процессов, которые стоят за ним.

Читайте такжеУченые рассказали о природе человеческого желания почесаться

Объяснение одного из основателей когнитивной психологии Джорджа Миллера хорошо разъесняет идею. Когда кто-то пытается что-то вспомнить, «сознание даже понятия не имеет, откуда приходят ответы». Процесс, который образует ответ, подсознательный. Это результат мышления, но не такого, которое происходит спонтанно в сознании.

Авторы допускают, что субъективное осознание, которое и объясняет суть опыта сознания, - это на самом деле продукт подсознательной обработки. Это наблюдение хорошо описал один из первых социальных психологов Дэниэл Вагнер. Он писал, что «механизмы подсознания создают и сознательную мысль о действии и само действие, а также ощущение свободы, которое мы переживаем, считая мысль причиной действия».