Ученые обнаружили, что городские лягушки квакают «сексуальнее», чем сельские

Как оказалось, самцы, которые живут в городских водоемах, более сложно интонируют.

Жизнь в лесу на первый взгляд может показаться романтичной. Но городская жизнь делает мужчин более привлекательными для противоположного пола. По крайней мере, если вы – лягушка.

Исследователи обнаружили, что городские самцы лягушек издают более привлекательное «кваканье», чем их сельские сверстники, пишет The Guardian. Это приводит к повышению конкуренции между животными. Потому что лягушке-самцу приходится показать незаурядное вокальное мастерство, чтобы привлечь противоположный пол. Также в городах меньше хищников и паразитов. Поэтому лягушкам нечего бояться, что их кваканье привлечет кого-то не того.

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«Никаких ограничений нет и они могут развернуться на полную катушку», - пояснил ученый из Амстердамского свободного университета профессор Вутер Халфверк.

Команда исследователей записала кваканье 11 городских и 11 сельских лягушек-самцов в районе Панамского канала в сезон дождей. Как оказалось, городские животные более сложно интонируют, чем их соперники из диких мест. Воспроизведение записей в обеих средах показало, что звуки городских лягушек привлекали большее количество самок.