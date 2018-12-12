Ученые объяснили, что происходит с мозгом перед смертью и откуда берется свет в конце тоннеля

Все дело в том, как различные участки мозга взаимодействуют между собой, когда человек находятся в предсмертном состоянии.

В бесконечной погоне за ответами на вопросы о загробной жизни люди, которые пережили близкий к смерти опыт, могут предложить хоть какие-то подсказки.

Те, кто почувствовал на своем плече руку смерти, часто говорят о потусторонних событиях, в ходе которых они видят свет в конце длинного тоннеля, встречают умерших родственников или умерших домашних животных. Но несмотря на то, что все это звучит довольно причудливо и сверхъестественно, эксперты говорят, что наука может объяснить, почему люди все это видят и что происходит на самом деле.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что близкий к смерти опыт – это психологическое событие с мистическими элементами. Обычно он возникает у людей при смерти или под действием интенсивной физической или эмоциональной боли. Подобный эффект может также возникнуть после сердечного приступа или поражения мозга или же во время медитации или потери сознания из-за падения кровяного давления. Явление достаточно распространенное. Треть людей, которые были близки к смерти, рассказывают, что переживали нечто подобное.

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Среди общих характеристик люди описывают ощущение удовольствия, физического отделения от тела, быстрое движение через длинный темный тоннель и переход в яркий свет. Культура и возраст тоже могут повлиять на то, что люди видят, когда переживают близкий к смерти опыт. К примеру, индийцы часто рассказывают о встрече с индуистским богом мертвых Ямой в то время, как американцы говорят о разговоре с Иисусом Христом. Дети часто описывают контакты с друзьями и учителями «в свете». Большинство описанных близких к смерти опытов имеют положительный характер. Они даже помогали людям преодолеть страх смерти, мотивировали к жизнеутверждающей позиции и стремлению лучшему качеству жизни. Однако, у некоторых людей эффект был отрицательным и сопровождался ощущением потери контроля, уверенностью в своем небытии, картинки имели адский характер или воспроизводили суд, который проводило высшее существо.

Почему же близкий к смерти опыт возникает? Неврологи Олаф Бланке и Себастьян Диегуц различают два типа таких эффектов. Один из них связан с левым полушарием мозга и характеризуется измененным ощущением времени и впечатлением пребывания в полете. Второй тип диктует правое полушарие. Во время него люди говорят с духами, слышат голоса, звуки и музыку. Хотя пока не понятно, что определяет возникновение разных эффектов у разных людей, ученые могут сказать наверняка, что разное взаимодействие между различными участками мозга вызывают этот опыт.

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Височные доли играют важную роль. В мозге они отвечают за обработку сенсорной информации и память. Поэтому аномальная активность в этих районах может повлечь возникновение странных ощущений и грез. Впрочем, несмотря на существование нескольких теорий, которые объясняют возникновение близкого к смерти опыта, добраться до окончательной разгадки пока не удалось.