Социальные сети Facebook и Instagram перестали работать

08:42, 27 января 2015
Наука и IT
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По состоянию на 9:13 социальные сети возобновили свою работу.

Facebook перестал работать / Принтскрин

Социальная сеть Facebook не работала. По состоянию на 8:30 не работал сайт социальной сети, мобильное приложение не обновлялось.

Не работал также Instagram. 

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На официальных страницах сетей в твиттере информация о каких-либо проблемах никак не комментируется.

По состоянию на 9:13 социальные сети возобновили свою работу.

Как сообщал УНИАН, подобное наблюдалось в августе 2014 года, когда тысячи пользователей социальной сети Facebook во всем мире испытывали трудности с получением доступа к сайту компании.

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