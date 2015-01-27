Социальные сети Facebook и Instagram перестали работать

Социальная сеть Facebook не работала. По состоянию на 8:30 не работал сайт социальной сети, мобильное приложение не обновлялось.

Не работал также Instagram.

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На официальных страницах сетей в твиттере информация о каких-либо проблемах никак не комментируется.

По состоянию на 9:13 социальные сети возобновили свою работу.

Как сообщал УНИАН, подобное наблюдалось в августе 2014 года, когда тысячи пользователей социальной сети Facebook во всем мире испытывали трудности с получением доступа к сайту компании.