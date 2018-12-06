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Первая ступень ракеты Falcon из-за аварии упала в океан (видео)

04:10, 06 декабря 2018
Наука и IT
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SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 / фото twitter.com/elonmusk

Об этом основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск написал в twitter.

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По его словам, причиной аварии стал выход из строя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами.

"Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, потому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные ", - написал он.

5 декабря ракета Falcon 9 подняла на орбиту космический корабль Dragon, который доставит на МКС 2,5 тонны груза.

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Теги: #SpaceX#авария