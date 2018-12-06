Первая ступень ракеты Falcon из-за аварии упала в океан (видео)
04:10, 06 декабря 2018Наука и IT
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Причиной аварии стал выход из строя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами.
SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 / фото twitter.com/elonmusk
Из-за отказа системы управления первая ступень ракеты многоразового использования Falcon 9 после пуска села чуть не на берегу Флориды.
Об этом основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск написал в twitter.
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По его словам, причиной аварии стал выход из строя насоса гидравлической системы управления решетчатыми стабилизаторами.
"Гидравлический насос решетчатых стабилизаторов остановился, потому Falcon сел прямо в море. Кажется неповрежденным и передает данные ", - написал он.
5 декабря ракета Falcon 9 подняла на орбиту космический корабль Dragon, который доставит на МКС 2,5 тонны груза.
Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7— Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018
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