Аппарат NASA долетел до астероида, на котором может быть источник жизни на Земле (видео)

Астероид под названием Бенну оставался неприкосновенным фактически с момента возникновения нашей Солнечной системы.

Космический зонд NASA долетел до астероида, на котором ученые рассчитывают найти ответы на то, откуда жизнь взялась на Земле.

Аппарат под названием Osiris-Rex летел к Бенну больше двух лет, преодолев за это время 80 миллионов миль, пишет The Independent. Сегодня зонд передал сигнал о том, что он прибыл к месту назначения.

Бенну – древний астероид, который сформировался в первые дни существования нашей Солнечной системы. Как таковой космический камень летал вокруг Солнца более 4,5 миллиардов лет. Но его состав был определен в первые 10 миллионов лет формирования системы. Это означает, что он может сыграть роль своеобразной временной капсулы, позволяя посмотреть на далекое прошлое нашей планеты.

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Астероид Бенну настолько старый, что он, вероятно, содержит древние органические молекулы, которые могли дать толчок развитию всего живого на Земле.