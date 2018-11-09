Археологи разгадали загадку постройки пирамид в Египте

До этого времени оставалось не понятным, как древние египтяне поднимали каменные глыбы на вершину пирамид.

То, что началось как экспедиция по изучению надписей, оставленных рабочими копален древнего Египта, закончилось серьезным открытием, которое отвечает на вопрос, как была построена Пирамида Хеопса вблизи Гизы.

Англо-французская экспедиция ученых работала в древнем карьере Хатнуб, когда обнаружила хорошо сохранившуюся до наших дней грузовую рампу. Она оказалась ровесницей Пирамиды Хеопса. Рампе около 4,5 тысяч лет, пишет Newsweek.

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По мнению ученых, это может серьезно изменить теории о том, как работники, которые строили одно из чудес света, смогли поднимать большие каменные блоки на такую высоту. Кроме того, это указывает на то, что шкивы были изобретены на сотни лет раньше, чем считалось до сих пор.

Высеченная в каменных породах рампа оснащена двумя пролетами каменной лестницы, в которых вырезаны канавы, в которые некогда клали деревянные балки. Рисунок канав хорошо сохранился, поэтому ученые смогли реконструировать всю систему рампы, по которой древние египтяне поднимали блоки алебастра с открытого карьера. По мнению исследователей, тягловой силой были две бригады рабочих. Одна из них тянула глыбы с помощью веревки через шкив сверху, а другая делала тоже самое, только снизу. Ученые отмечают, что эта древняя каменная система эффективно использовала ограниченное пространство. И вполне логично можно предположить, что эта технология была использована во время строительства Пирамиды Хеопса.

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Подобные системы рамп хорошо известны со времен цивилизации древней Греции. Там их активно использовали в первом тысячелетии до нашей эры. Однако, находка в Хатнубе свидетельствует, что в Египте технологию использовали на 2 тысячи лет раньше греков.