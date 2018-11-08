Ученые нашли остатки древних континентов под льдом Антарктики

Находка поможет лучше понять прошлое и будущее нашей планеты.

Обнаружить остатки древних континентов удалось с помощью спутника гравитационной картографии Европейского космического агентства. Собранные им данные позволили четко определить вид поверхности под толщей льда в Антарктике.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что исследователи нашли древний ландшафт с кратонов – больших и стабильных блоков коры Земли, которые остались от древних континентов. Такие образования – это часть литосферы. Они обычно лежат в центре современных континентальных плит. Исследования таких образований позволяет ученым лучше понять историю нашей планеты, а также ее будущее.

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«Кратоны – это древние части литосферы и форма старейших основ континентов. Понимание их структуры и протяженности – это ключ к ответу на все вопросы о ранней истории Земли и о том, как твердая поверхность повлияла на эволюцию планеты, что чрезвычайно связано с климатом и ее будущим», - пояснил ученый Йорг Еббинг из Университета Киель.

«Антарктика с многих точек зрения до сих пор остается белым пятном. И несмотря на новые сейсмологические данные, мы не ожидали увидеть, что древняя часть Восточной Антарктики настолько разнообразна», - добавил он.

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По словам немецкого ученого, благодаря сейсмологическим исследованиям легко обнаружить различие между Восточной и Западной Антарктикой.

«Наши данные, похоже, указывают, что Восточная Антарктика – это не один кратон, а целое слияние кратонных частиц. Эти находки ведут нас к суперконтиненту Гондвана и связи Антарктики с континентами, которые ее окружают», - сказал Еббинг.