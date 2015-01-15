Ученые изобрели ботинки, которые вырабатывают энергию при ходьбе

Немецкие ученые изобрели прибор, умещающийся в ботинке и вырабатывающий энергию при ходьбе. Эта энергия может быть использована для работы небольших электронных устройств, сообщает Русская слуба BBC.

Само устройство состоит из двух частей – первая часть вырабатывает энергию при соприкосновении подошвы с асфальтом, вторая – при подъеме ноги.

По словам изобретателей, такой же принцип может быть использован для производства обуви с самозавязывающимися шнурками, например, для пожилых людей.

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Подробности изобретения были опубликованы в журнале "Современные материалы и устройства".

"Мы пытались передать энергию при помощи беспроводного передатчика сенсору. Одно из приложений, с которым мы работали – приложение для уличной навигации. Для его работы нам нужен был работающий сенсор, измеряющий ускорение и ширину шага, чтобы можно было вычислить пройденное расстояние и направление движения. То есть этот сенсор дал нам возможность узнать, сколько было пройдено и в какую сторону. А теперь представьте спасательную команду, которая вошла в здание и пропала там. Ее маршрут можно будет проследить при помощи такого сенсора", - рассказывает один из изобретателей Клевис Юлли.