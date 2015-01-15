Электронные сигареты помогают бросить курить – исследование

Об этом свидетельствуют результаты исследования Кохрановского Содружества (The Cochrane Collaboration) – авторитетной международной исследовательской организации, сотрудничающей со Всемирной организацией здравоохранения.

Ученые из Великобритании и Новой Зеландии проанализировали результаты поведения 662 курильщиков, которые, в рамках исследования, были разделены на две группы. Первая группа употребляла электронные сигареты с никотином, вторая – без никотина, с т.н. плацебо. Также в рамках исследования группа ученых проанализировала результаты 11 других подобных исследований.

В результате, 9% курильщиков из первой группы (употреблявших электронные сигареты с никотином) в течение года смогли бросить курение. Во второй группе процент бросивших был ниже – 4%. Кроме того, среди тех, кто не бросил курение в первой группе, 36% смогли сократить потребление сигарет вдвое. Во второй группе вдвое сократили потребление сигарет 28% курильщиков.

Ученые объясняют результаты эксперимента и возросшую популярность электронных сигарет в последние годы тем, что электронные сигареты в отличие от никотиновых жевательных резинок и пластырей, воссоздают сенсорный опыт курения – но без потребления вредного для здоровья дыма, как в обычных сигаретах.

- Несмотря на то, что наша уверенность в эффективности электронных сигарет пока ограничена незначительным количеством проведенных исследований, тем не менее, первые результаты многообещающие – уверен соавтор исследования, профессор клинической психологии Петер Хаек.

С ним согласна и его коллега, соавтор исследования Джеми Хартманн-Бойс.

- Электронные сигареты становятся все более популярными среди курильщиков, которые хотят снизить риски курения. Ни одно из проанализированных нами исследований не свидетельствует о том, что курильщики, употреблявшие в течение краткосрочного периода (два года и менее) электронные сигареты, увеличивали риски для здоровья по сравнению с обычными курильщиками. Наоборот, результаты свидетельствуют, что электронные сигареты (прежде всего, с никотином) помогают бросить или снизить курение – объясняет Джеми Хартманн-Бойс.

В то же время и она, и главный редактор New Cochrane Review Дэвид Тови подчеркивают, что крайне важны дальнейшие исследования эффекта электронных сигарет на здоровье человека.