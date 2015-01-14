Активное Солнце обвинили в ранней смерти людей

К таким выводам пришли биологи, изучив записи в церковных книгах о 9062 норвежцах, родившихся с 1676 по 1878 год. Результаты исследования представлены в журнале Proceedings of the Royal Society B, а коротко о нем сообщает блог io9, пишет Лента.ру.

Используя пятна на Солнце в качестве индикатора солнечной активности (и, следовательно, уровня ультрафиолетового излучения в год рождения), ученые установили корреляцию между продолжительностью жизни и возмущениями магнитных полей на Солнце. Даже с учетом социального статуса, экологических факторов, возраста матери интенсивная солнечная активность сократила жизнь норвежцев в среднем на 5,2 года (мужчин — на 5,3 года, женщин — на 5,1).

По мнению ученых, интенсивное ультрафиолетовое излучение разлагает соль фолиевой кислоты (витамин B), жизненно необходимую для развития плода. Вот почему в годы высокой солнечной активности у женщин рождаются менее здоровые дети.

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Также исследователи посмотрели, как солнечное излучение влияет на фертильность (репродуктивную способность женщин). Как оказалось, здесь важную роль имеет социальный статус: у представительниц высших классов в годы максимальной солнечной активности детей рождалось столько же, а у простолюдинок — меньше. Скорее всего, причина в том, что последние были вынуждены работать по много часов на открытом воздухе. Также возможно, что более сытная и здоровая пища, которую потребляли женщины из высших слоев общества, снижала отрицательное воздействие ультрафиолетовой радиации на их организм.

Однако выводы ученых не означают, что беременным женщинам сейчас следует скрываться от солнца. Витамин B в таблетках восполняет дефицит фолата. Наконец, без солнечных лучей организм не может вырабатывать другой жизненно важный витамин — D, напоминает автор статьи Фроде Фоссой (Frode Fossøy).

Критики исследования отмечают, что полученные данные могли быть связаны не с солнечной активностью, а с долгим полярным летом: если беременность (особенно на ранних сроках) совпадает с ним, мать ребенка получает повышенную дозу ультрафиолета. Для окончательной проверки гипотезы нужны аналогичные данные по южному полушарию, где, к сожалению, демографическая информация не хранилась в таком образцовом порядке, как в скандинавских приходских церквах.