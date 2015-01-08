Yahoo отбил у Google часть американского рынка
Доля Google на поисковом рынке США упала за прошлый год на 4,1% - до 75,2% с 79,3%.
В то же время доля поисковика Yahoo в США выросла с 7,4% до 10,4%, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию StatCounter.
Аналитики связывают изменения в поисковой статистике с соглашением между Yahoo и Mozilla, согласно которому Yahoo стал поисковиком по умолчанию в браузере Firefox. С 2004 года эту позицию занимал Google.
Читайте такжеКиберочки Google Glass признали провальным проектом"Ход Mozilla бесспорно повлиял на поиск в США", - считает топ-менеджер StatCounter Аодан Каллен. "Вопрос в том, будут теперь пользователи Firefox возвращаться назад к Google", - добавил он.
Доля пользователей Firefox составляет более 12 процентов интернет-аудитории США, согласно данным StatCounter. Падение аудитории Google стало крупнейшим для компании с 2008 года, в то же время рост доли Yahoo стал рекордным за последние пять лет.
В Google и Yahoo пока никак не прокомментировали эти данные.