Yahoo отбил у Google часть американского рынка

В то же время доля поисковика Yahoo в США выросла с 7,4% до 10,4%, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию StatCounter.

Аналитики связывают изменения в поисковой статистике с соглашением между Yahoo и Mozilla, согласно которому Yahoo стал поисковиком по умолчанию в браузере Firefox. С 2004 года эту позицию занимал Google.

Читайте такжеКиберочки Google Glass признали провальным проектом"Ход Mozilla бесспорно повлиял на поиск в США", - считает топ-менеджер StatCounter Аодан Каллен. "Вопрос в том, будут теперь пользователи Firefox возвращаться назад к Google", - добавил он.

Доля пользователей Firefox составляет более 12 процентов интернет-аудитории США, согласно данным StatCounter. Падение аудитории Google стало крупнейшим для компании с 2008 года, в то же время рост доли Yahoo стал рекордным за последние пять лет.

В Google и Yahoo пока никак не прокомментировали эти данные.