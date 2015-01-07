Археологи нашли в Иерусалиме предполагаемое место суда над Христом

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Post.

В ходе раскопок, которые уже на протяжении 15 лет проводятся около музея «Башня Давида», исследователи нашли остатки заброшенного здания.

Археологи знали, что постройка использовалась в качестве тюрьмы при турецком, а затем при британском правлении. Однако сейчас они предположили, что обнаружили развалины дворца Ирода Антипы. Именно там, считают ученые, префект Иудеи Понтий Пилат, гостивший у Ирода, и приговорил Иисуса к смерти.

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В том, что суд проходил в дворце Ирода Антипы, уверен, в частности, Шимон Гибсон, профессор археологии из Университета Северной Каролины. Он, в частности, указывает на имеющееся в Евангелии от Иоанна упоминание, что процесс был устроен недалеко от ворот на неровной мостовой из булыжника. Эти детали соответствуют археологическим находкам, которые были сделаны ранее рядом с «Башней Давида», считает Гибсон.

Существуют и другие версии относительно того, где проходил суд над Христом. Согласно одной из них, процесс проводился на территории армейских казарм.