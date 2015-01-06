LG выпустила гнущийся смартфон с характеристиками флагманской модели
LG выпустила гнущийся смартфон второго поколения, характеристики которого сравнимы с показателями флагманской модели компании LG G3.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ресурс The Verge.
Архитектор компании LG по мобильным устройствам доктор Рамчан Ву объяснил ресурсу, что при разработке нового телефона компания учла ошибки с первым Flex G. Например, уменьшен размер дисплея с 6 до 5,5 дюймов по диагонали, чтобы его легче было держать. При этом увеличено разрешение экрана с HD (1280 на 720 точек) до Full HD (1920 на 1080 точек).
Модель сохранила возможность небольшого изгиба в поперечном направлении. Как и предыдущая, она покрыта пластиком, способным затягивать неглубокие царапины. При этом модель получила 13-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией, яркий OLED-экран, новейший процессор Snapdragon 810 компании Qualcomm. Кнопки управления смартфоном были перенесены на заднюю панель, как в LG G3.
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По данным Ву, в Южной Корее смартфон поступит в продажу до конца этого месяца и будет стоить дороже текущей флагманской модели LG G3. Корреспондент The Verge проверил слова Ву о прочности нового смартфона и попробовал наступить на него, а также подбросил на шесть метров. Устройство продолжило работать, но корреспондент отметил, что ронял его на мягкое ковровое покрытие.
На данный момент LG — единственная компания, предлагающая на рынке гнущийся смартфон. Тем не менее до конца года подобное устройство планирует представить Samsung и отвоевать лидерство на этом рынке за счет массового производства соответствующих дисплеев.