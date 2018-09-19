Ядерные макароны: ученые нашли самый прочный материал во вселенной

Материал под корой нейтронной звезды в 10 миллиардов раз прочнее, чем сталь.

Ученые обнаружили самый прочный материал во вселенной – «ядерные макароны» из нейтронных звезд. Материал настолько прочный, что он никогда не смог бы существовать на Земле, даже если бы кто-то надумал транспортировать его на нашу планету.

Как пишет Newsweek, чрезвычайно плотный материал взорвался бы, как ядерная бомба. Впрочем, он стабильно существует в коре самых маленьких и самых плотных звезд, которые только известны человечеству. Этот материал ученые исследовали с помощью компьютерной симуляции.

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Исследователь из Университета Макгилла Мэтью Каплан вместе с коллегами описал свое открытие в научном журнале Physical Review Letters. Нейтронные звезды формируются, когда более массивные звезды рушатся под тяжестью собственной гравитации. После этого появляется новая звезда в форме сферы с диаметром около 20 километров, масса которой вдвое больше, чем у Солнца. Ученые NASA говорят, что кусочек нейтронной звезды размером с кубик сахара-рафинада будет весить, как гора Эверест.

Из-за огромной гравитации внешние слои нейтронных звезд застывают и формируют твердую кору вокруг жидкого ядра. Под корой протоны и нейтроны отталкиваются и формируют длинные цилиндрические формы или плоские пластины. Их называют «спагетти» и «лазанья», или «ядерные макароны».

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Ученые знают о существовании этого явления благодаря наблюдением за нейтронными звездами. Каплан провел компьютерную симуляцию, во время которой он растягивал и сжимал «ядерные макароны», чтобы посмотреть, как они будут ломаться.

«Это позволило подсчитать, насколько они прочные. Материалы в коре нейтронных звезд не могут существовать на Земле. Они формируются лишь тогда, когда материя под таким давлением гравитации, которое возможно только на нейтронной звезде. Именно поэтому мы и использовали компьютерную симуляцию, чтобы изучить их», - пояснил ученый.

«Если кто-то магически телепортирует чайную ложку ядерных макарон вам в руку, вы погибнете за мгновение, потому что без давления звезды этот материал не будет держаться кучи и просто взорвется, как ядерная бомба. Проще говоря, несмотря на чрезвычайную прочность, никто не сможет ничего построить из такого материала», - добавил Каплан.

По подсчетам ученых, «ядерные макароны» в 10 миллиардов раз прочнее, чем сталь.