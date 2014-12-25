Опубликована подборка самых футуристических фото прошедшего года

Подборку опубликовал сайт vicer.ru.

1. Приложение, которое переводит в реальном времени.

2. Ложка, которая помогает людям с болезнью Паркинсона нормально есть, стабилизируя эффект тремора.

3. Голограммы на упаковках мороженого, которые можно увидеть при помощи мобильного приложения.

4. Живые рекламные щиты в метро.

5. Цифровые библиотеки, где по QR-коду, можно найти любую книгу и получить ее себе на телефон.

6. Селфи в космосе.

7. Спецэффекты.

8. Ванные комнаты с умным стеклом, которое становится непрозрачным, когда вы внутри.

9. Маленькие носители огромных объемов памяти.

10. Футуристические двери.

Читайте такжеTime опубликовал подборку самых красивых фото космоса за 2014 год11. Реалистические человекоподобные роботы.

12. Разработка прозрачных машин.

13. Открытие огромного количества новых планет.

14. Бионические протезы.

15. Мусорное ведро, которое ловит мусор само.

16. Шанхай.

17. Создание 3D изображений.

18. Водоотталкивающие химикаты

19. Все это сейчас помещается в кармане