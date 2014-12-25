Опубликована подборка самых футуристических фото прошедшего года

17:52, 25 декабря 2014
Наука и IT
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В сети появилась подборка футуристических реалий нашего времени, доказывающих "что 2014 год - это уже будущее".

Подборку опубликовал сайт vicer.ru.

1. Приложение, которое переводит в реальном времени.

Word Lens

2. Ложка, которая помогает людям с болезнью Паркинсона нормально есть, стабилизируя эффект тремора.

sadmoment.com

3. Голограммы на упаковках мороженого, которые можно увидеть при помощи мобильного приложения.

skunkandburningtires.com

4. Живые рекламные щиты в метро.

изобретения будущего в 2014 году (4)

5. Цифровые библиотеки, где по QR-коду, можно найти любую книгу и получить ее себе на телефон.

pinterest.com

6. Селфи в космосе.

howto.funcloud.com

7. Спецэффекты.

buzzhand.com

8. Ванные комнаты с умным стеклом, которое становится непрозрачным, когда вы внутри.

9gag.com

9. Маленькие носители огромных объемов памяти.

yantragyan.com

10. Футуристические двери.

youtube.com

Читайте такжеTime опубликовал подборку самых красивых фото космоса за 2014 год11. Реалистические человекоподобные роботы.

ufunk.net

12. Разработка прозрачных машин.

landrover.com

13. Открытие огромного количества новых планет.

universetoday.com

14. Бионические протезы.

gizmodo.co.uk

15. Мусорное ведро, которое ловит мусор само.

wirefresh.com

16. Шанхай.

theatlantic.com

17. Создание 3D изображений.

bleachlifeandyoutube.tumblr.com

18. Водоотталкивающие химикаты

youtube.com

19. Все это сейчас помещается в кармане

avdawn.com

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