14 самых ожидаемых технологий и гаджетов 2015 года.

Журналисты Business Insider собрали воедино все ранее заявленные концепты, чтобы мы ни об одном из них в новом году не запамятовали, пишет ain.ua.

Apple Watch поступит в продажу в начале 2015 года

Смартвотчи станут первой новой категорией продуктов в Apple под руководством СЕО Тима Кука. Компания презентовала устройство еще в сентябре, но при этом мы узнали только о некоторых его функциях.

Apple продолжает работу над своими смартвотчами, поэтому больше деталей желающие получать уже в новом году.

Windows 10 решит все проблемы Windows 8

Этой осенью Microsoft показала миру новую версию своей операционной системы Windows. Она получила название Windows 10, чем вызвала шквал насмешек по поводу проблем с арифметикой в руководстве компании.

Windows 10 создана для работы со всеми видами устройств, включая смартфоны, ноутбуки, компьютеры и даже Xbox. Она способна изменять свой интерфейс в зависимости от того, с какого типа экрана вы ее запускаете, благодаря функции Continuum.

Пока ОС довольно сырая, в компании продолжают над ней работать, обещая выпустить финальную версию до конца 2015 года.

У Samsung большие планы на Galaxy S6

Южно-корейский гигант Samsung пообещал подарить миру свой новый флагманский смартфон Galaxy S6 уже в начале 2015 года. Деталей почти нет, но если верить слухам на рынке, это будет крупнейшее обновление в истории линейки смартфонов Galaxy.

Поговаривают, что кодовое название нового флагмана — Zero, потому что компания разрабатывает смартфон с нуля.

Еще одни часы от Samsung

Несмотря на то, что Samsung выпустила шесть разных моделей смартвотчей за последний год, мы слыхали, что компания продолжает экспериментировать с носимыми компьютерами.

Как бы то ни было, пока ни один смартвотч Samsung хороших отзывов не получал. Возможно, в 2015 году компании удастся переломить ситуацию.

Samsung заявила, что работает над смартфонами с гнущимися экранами

Недавно компания объявила, что уже в 2015 году запустит в массовое производство гнущиеся экраны. А к концу года Samsung обещает поставить на рынок первый телефон с гнущимся дисплеем.

Появится мини-версия Microsoft Surface?

Microsoft изначально должна была выпустить уменьшенную версию своих планшетов Surface весной 2014 года, но в последний момент передумала и вместо мини-планшетов представила полноразмерные Surface Pro 3.

Однако, поговаривают, что так называемые Surface Mini не забыты окончательно. Есть шанс, что компания сделает вторую попытку в 2015 году.

Самый большой iPad

В августе Bloomberg сообщал, что Apple работает над новой моделью планшетов iPad с бОльшим экраном, диагональ которого составит 12 дюймов. И хотя никакой конкретики пока не озвучивали, компания планирует выпустить так называемый iPad Pro уже в начале следующего года.

Новая версия HTC One

HTC основала новую эру Android-устройств, когда выпустила свой HTC One в 2013 году. Это был единственный телефон, который мог соперничать с iPhone как по внешнему виду, так и по начинке. Вторая версия была выпущена этой весной, а третью мы ожидаем увидеть примерно в марте или апреле 2015 года.

Oculus Rift должен появиться к концу 2015 года

Очки виртуальной реальности Oculus Rift, которыми впечатлили даже Марка Цукерберга настолько, что он купил компанию за $2 млрд, все еще в разработке. Поставить первую партию на рынок обещают уже к концу 2015 года.

Изначально Oculus Rift, скорее всего, будет предназначен исключительно для гейминга, но со временем люди смогут использовать его для общения в интернете, интерактивного просмотра фильмов и виртуальных путешествий.

Очки виртуальной реальности Sony тоже появятся в новом году

Проект Morpheus — это попытка компании Sony создать собственные очки виртуальной реальности. Они созданы специально для работы с PlayStation 4 и скорее всего поступят в продажу до конца 2015 года.

Тач-версия Microsoft Office для Windows

Новый год сулит легендарному пакету Microsoft Office исторический капремонт. Компания работает над новой версией для Windows, с интерфейсом для работы на планшетах и ноутбуках с тач-дисплеем. Она похожа на новую версию Office для iPad и скорее всего появится одновременно с Windows 10.

Новая модель OnePlus станет лидером продаж

Китайский стартап OnePlus в этом году выпустил очень впечатляющий смартфон под названием the One. Это Android-устройство обладает всеми возможностями топовых продуктов, вроде Samsung Galaxy S5, но стоит всего $350.

На Западе смартфон мега-популярен, потому что купить его можно только по специальному приглашению от компании. Между тем OnePlus уже работает над следующей версией устройства, которая должна поступить на рынок в первой половине 2015 года. Поговаривают, новинку можно будет кастомизировать, а еще у нее будет меньше экран.

Лучшую музыку интегрируют в iTunes

Покупка компанией Apple за $3 миллиарда сервиса Beats Music теперь означает доступ к весьма продвинутому музыкальному стримингу. По слухам Apple интегрирует Beats Music в iTunes, чтобы таким образом составить конкуренцию популярным сервисам вроде Spotify.

По данным издания Re/code, Apple планирует сделать стриминговый сервис, который будет дешевле и поэтому привлекательней, чем Spotify.

Один из лучших смартвотчей станет еще лучше

Pebble — это, пожалуй, самые лучшие умные часы из всех, которые сегодня можно купить. Последняя их версия Steel поступила в продажу в начале 2014 года. Мы слыхали, что следующая новинка появится на рынке уже в начале 2015 года.