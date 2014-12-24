Ученые "перевели" язык обезьян

Теперь команде ученых из Национального центра научных исследований (Франция) и Нью-Йоркского университета удалось выявить некоторые ключевые слова, которые приматы используют для общения между собой, пишет "Популярная механика".

В результате наблюдений во влажнотропических лесах Кот-д'Ивуара установлено, что мартышки издают звук «Крак», когда хотят предупредить сородичей о леопарде поблизости, и звук «Хок», чтобы предупредить других об орле, кружащем над их головами. Однако на острове Тивай в Сьерра-Леоне, где нет ни одного леопарда, те же мартышки используют «Крак» как сигнализацию для любой угрозы, в том числе орлов. Следовательно, обезьяны различают корни и суффиксы, чтобы описать как природу угрозы, так и степень ее опасности.

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На материке исследователи обнаружили, что обезьяны Кемпбелла используют специфический «диалект»: они не только говорят «Крак» и «Хок», но и добавляют к ним окончание «у» для обозначения менее серьезных оснований для угрозы. Также они произносят «Бум», когда угроза уже миновала.

На «человеческом» языке так обозначается контекст — мы выбираем наиболее информативный термин, чтобы описать нечто более расплывчатое. Эти результаты позволяют ученым предположить, что язык обезьян имеет множество диалектов и прочих нюансов, так что для более глубокого понимания коммуникации приматов вполне можно использовать инструменты из «человеческого» языка.