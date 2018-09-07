Немецкие физики проводят учения в Чернобыльской зоне (видео)

Немецкие ученые в Припяти возле колеса обозрения - в защитных костюмах и бахилах. Это не означает, что здесь очень опасно. Просто они будут заходить глубоко в траву и кусты.

Немецкие физики-ядерщики обошли пешком Зону отчуждения вокруг Чернобыля. По легенде учений, там опять разразилась катастрофа и местность заражена радионуклидами. Для немцев это стало хорошей практикой – они возвращаются к себе, чтобы защищать своих земляков.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

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Немецкие ученые в Припяти возле колеса обозрения - в защитных костюмах и бахилах. Это не означает, что здесь очень опасно. Просто они будут заходить глубоко в траву и кусты.

Похожие на охотников за привидениями. И оборудование похоже. Все оно меряет гамма-излучения. Чтобы измерить точнее, физики должны покинуть асфальтовую тропу. После замеров говорят, что "на удивление, в траве нет увеличение радиоактивности".

Вторая точка вплотную до заброшенного жилого дома. Здесь больше - 55 микрозивертов в час. Микрозиверты немного пугают, но украинские исследователи успокаивают:

"Совсем не страшно. Вы больше получите во время полета на самолете".

Немцы тоже не смущаются. Фотографируются на фоне бывшего отделения милиции.

Доктор Роджер Луфф два года назад уже был на учениях в Украине. Теперь команда привезла квадрокоптер. В родном Рендзбурге на севере Германии он тоже проводит опыты. Только здесь нуклидов больше.

"Здесь установлена камера и два детектора. Когда коптер низко от земли, он фиксирует, насколько сильное радиоактивное загрязнение на поверхности. А когда поднимается вверх, мы можем определить, большая ли территория заражения", - объяснил Роджер Луфф.