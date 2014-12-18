В США собаке напечатали протезы передних лап на 3D-принтере

Но затем собаку приютила Тара Андерсон (Tara Anderson), директор компании 3D Systems, занимающейся 3D-печатью, сообщает Медуза.

Андерсон решила помочь собаке и напечатала для нее специальные протезы. Они позволили животному, ранее передвигавшемуся с помощью одних задних лап, не только ходить, но и бегать.

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"В первую очередь это трехминутная реклама компании по 3D-печати, но это не значит, что она не является чертовски трогательной или интересной", - говорится в сообщении компании.