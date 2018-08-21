В Германии презентовали видеокарту Nvidia с 11 ГБ оперативной памяти почти за $1000

Новый модельный ряд видеокарт Nvidia RTX 20 теперь доступен для предварительных заказов.

На презентации в Германии Nvidia показала три новые видеокарты. Графические процессоры поступят в продажу с 20-го сентября.

Новый модельный ряд видеокарт Nvidia RTX 20 теперь доступен для предварительных заказов, пишет "Новое время".

Компания презентовала три обновленные версии:

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti c 11 ГБ оперативной памяти и ускорением до 10 гига лучей за $999;

Nvidia GeForce RTX 2080 с 8 ГБ оперативной памяти и ускорением до 8 гига лучей за $699;

Nvidia GeForce RTX 2070 с 8 ГБ оперативной памяти и ускорением до 6 гига лучей за $499.

Читайте такжеNVIDIA представила самую мощную видеокарту в мире (видео)

Хотя, цены на официальном сайте несколько выше, чем те, что были объявлены на презентации, - $1199, $799 и $599 соответственно.

Во всех видеокартах используется новая технология показаний производительности RTX-OPS, которая отслеживает трассировки лучей карты в секунду (60 трлн RTX-OPS в "бюджетных" версиях, и 78 трлн в топовой).