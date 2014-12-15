Apple отказалась от карт Google

13:15, 15 декабря 2014
Наука и IT
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Apple полностью отказалась от картографических услуг компании Google.

Apple отказалась от услуг Google Maps

Apple полностью отказалась от услуг компании Google, предоставляющей картографическую информацию для веб-версии сервиса "Найти iPhone".

Теперь для соответствующего раздела на сайте icloud.com используются собственные карты Apple.

Читайте такжеКапитализация Apple превысила 700 миллиардов долларовТакже компания открыла в онлайн-магазине AppStore новый раздел, посвященный лучшим приложениям 2014 года. 

Об этих и других новостях говорится в свежем выпуске Новостей Apple.

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