Apple отказалась от карт Google
13:15, 15 декабря 2014Наука и IT
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Apple полностью отказалась от картографических услуг компании Google.
Apple отказалась от услуг Google Maps
Apple полностью отказалась от услуг компании Google, предоставляющей картографическую информацию для веб-версии сервиса "Найти iPhone".
Теперь для соответствующего раздела на сайте icloud.com используются собственные карты Apple.
Читайте такжеКапитализация Apple превысила 700 миллиардов долларовТакже компания открыла в онлайн-магазине AppStore новый раздел, посвященный лучшим приложениям 2014 года.
Об этих и других новостях говорится в свежем выпуске Новостей Apple.
Новости Apple №54 Человек 2014 года, iOS 8.2 beta 2, iOS 8.1.2 и многое другое
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