Apple отказалась от карт Google

Apple полностью отказалась от услуг компании Google, предоставляющей картографическую информацию для веб-версии сервиса "Найти iPhone".

Теперь для соответствующего раздела на сайте icloud.com используются собственные карты Apple.

Читайте такжеКапитализация Apple превысила 700 миллиардов долларовТакже компания открыла в онлайн-магазине AppStore новый раздел, посвященный лучшим приложениям 2014 года.

Об этих и других новостях говорится в свежем выпуске Новостей Apple.