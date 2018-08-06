В Китае испытали неуловимый гиперзвуковой аппарат, способный нести ядерные боеголовки

По словам экспертов, Xingkong-2 может преодолеть любую современную противоракетную систему благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории.

В Китае успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2. Волноплан, запущенный с помощью ракеты, совершил ряд маневров и приземлился в заданной зоне.

Об этом сообщает Global Times. Испытание прошло на северо-западе Китая. В ходе испытаний Xingkong-2 ("Звездное небо", читается как "Синкун") поднялся на 30 километров и развил скорость в 5,5 - 6 махов.

Xingkong-2 получает ускорение благодаря ударным волнам, которые образуются после прохождения звукового барьера. Китайские эксперты отмечают, что летательный аппарат может нести ядерные боеголовки и преодолевать любую современную противоракетную систему благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории.

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После завершения испытаний аппарат будет передан на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

Как сообщал УНИАН, ранее в США провели первые испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher 1.