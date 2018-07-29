NASA определило проекты жилья для первых колонистов Марса

Ожидается, что материалы для постройки жилья будут собирать прямо на Марсе, а жилые модули планируют напечатать с помощью 3D-принтеров.

NASA выбрало победителей конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса.

Об этом сообщает пресс-служба космического агентства, пишет Громадське.

Жюри отобрало пять команд-финалистов, между которыми разделят призовой фонд в размере 100 тысяч долларов. Первое место в конкурсе заняла команда из штата Арканзас. Всего в конкурсе приняли участие 18 команд со всего мира.

«Командам-победителям удалось успешно создать цифровые модели физических и функциональных характеристик дома на Марсе с использованием специализированных программных инструментов», — отмечают в NASA.

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Ожидается, что материалы для постройки жилья будут собирать прямо на Марсе, а жилые модули планируют напечатать с помощью 3D-принтеров.

Как отмечают изобретатели, благодаря такой технологии можно увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов.

Недавно ученые впервые обнаружили на Марсе воду в жидком состоянии.