Ученые нашли более тысячи генетических мутаций, которые влияют на уровень образования

Впрочем, они отмечают, что «хорошие гены» еще не гарантируют высокий интеллект.

Международная группа ученых исследовала геном и биографии 1,1 миллиона европейцев в возрасте от 30 лет из 15 стран. Эту информацию они получили от частных фирм, которые занимаются изучением ДНК и чьи клиенты, например, хотят исследовать свое происхождение.

С помощью оценки этих данных исследователи обнаружили 1271 одиночный нуклеотидный полиморфизм, то есть мутацию отдельной «буквы» азотистых оснований, которые составляют «слова» (гены) на двойной спирали ДНК. Все найденные изменения влияют на уровень образования, пишет Gazeta Wyborcza.

Это открытие ученых в 20 раз увеличивает количество известных генетических изменений, которые влияют на человеческий интеллект. До этого времени было известно лишь о 74 из них. По словам авторов исследования, обнаруженные ими мутации отвечают за 11-13% образовательных достижений тех людей, данные которых они изучали. Большинство мутаций были обнаружены в тех участках ДНК, которые отвечают за связи между нейронами и влияют на выделение нейротрансмиттеров.

Читайте такжеЭлектронные сигареты могут вызывать повреждения ДНК и мутации в клетках - ученые

Впрочем, исследователи подчеркивают, что обнаруженные ими мутации хоть и имеют серьезное влияние на достижения в учебе, «хорошие гены» не гарантируют людям высокий уровень интеллекта. Поскольку человеческая образованность зависит от многих других факторов. По словам одного из главных авторов исследования Робби Видоу из Университета Колорадо, на развитие также влияют личные амбиции, положение семьи и социальный статус.