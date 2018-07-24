Восход «кровавой луны»: в конце недели произойдет самое длинное лунное затмение века

В совокупности это небесное явление будет длиться около часа и 43 минуты, но частичное затмение до и после полной фазы будет длиться час и шесть минут.

В пятницу, 27 июля, во всем мире будет наблюдаться самое длинное полное лунное затмение за сто лет.

В совокупности это небесное явление будет длиться около часа и 43 минуты, но частичное затмение до и после полной фазы будет длиться час и шесть минут, пишет СNN.

Суть явления "кровавой луны"

Кроме того, полная луна во время затмения перекрасится в драматичный цвет. В зависимости от погодных условий «кровавая луна» может быть ржавой, кирпичной или красной. «Луна не всегда находится в идеальном соответствии с Солнцем и Землей, поэтому мы не получаем лунного затмения в каждом лунном цикле, — сказал Брэд Такер, астроном из Исследовательской школы астрономии и астрофизики Австралийского национального университета. — Вы увидите, как восход солнца и закат Земли освещают поверхность Луны — на расстоянии более 350 000 км. Если бы вы были на Луне, вы бы увидели полное солнечное затмение, поскольку Земля блокировала бы Солнце».

Эта полная луна в июле также известна как «мини-луна», потому что она находится на самом далеком расстоянии от Земли и кажется маленькой.

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Люди в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Африке и Азии будут иметь лучшую возможность для наблюдения затмения, в то время как заключительные этапы явления после захода солнца будут видны в некоторых частях Южной Америки.

Для тех, кто находится на Ближнем Востоке и на Мадагаскаре, затмение будет происходить около полуночи, а люди в Европе и Африке будут иметь лучший вид между закатом и полночью. Азия, Индонезия и Австралия увидят это между полуночью и восходом солнца в субботу.

А вот Северная Америка, большая часть Тихого океана и большая часть Арктики ничего не заметят.

С давних времен "Кровавая луна" всегда вызывала страх и даже ужас у жителей нашей планеты

Люди верили, что красный цвет Луне придаёт кровь нечисти. Китайцы верили, что во время затмения луну пожирает дракон, древние германцы считали, что её пожирает гигантский волк, сообщает "znaj.ua".

Так, затмения всегда воспринимались человечеством как предвестники несчастий.

При этом Лунное затмение 27 июля 2018 года повлияет на все знаки Зодиака, но больше всего на Тельцов, Львов, Скорпионов, Водолеев. Основные его темы: творчество, личные отношения, а также дом и семья.

Многим захочется освободиться от ограничений, разрушить устоявшийся порядок вещей. Вы можете действовать опрометчиво, позабыв о последствиях.

Луна в соединении с Марсом, который приблизится к Земле в это время, порождает сложные эмоции, их нелегко контролировать. Астрологи предупреждают: будьте очень осторожны, не рубите с плеча, не ругайтесь, не думайте о плохом.

Если чувствуете нервозность, лучше отступите и попытайтесь абстрагироваться от ситуации. Иначе вы потеряете самоконтроль и будете вести себя иррационально.

Но если успокоиться не получается, займитесь тем, что поможет снять вам напряжение: приберитесь в доме, отправьтесь на прогулку, позвоните близким.

Но влияние Урана также будоражит сознание, вызывает желание заняться творчеством. Так что не сдерживайте ваши творческие порывы, смело беритесь за любой творческий проект.