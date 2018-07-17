В Британии признали допустимой генетическую модификацию детей

В некоторых кругах начали говорить о переходе в эру неограниченной генной инженерии.

Создание детей, чье ДНК было отредактировано по желанию родителей, получило осторожный зеленый свет главного органа Великобритании по вопросам этики. Собственно, Нуффилдский совет биоэтики постановил, что изменение генетического кода человеческих эмбрионов может быть «морально допустимым», если это в интересах будущего ребенка и не усиливает неравенство, которое уже разделяет общество.

Как пишет The Guardian, вывод органа не призывает изменить британское законодательство с целью разрешить генетическую модификацию детей. Вместо этого в документе подчеркивается необходимость проведения исследований, которые бы проверили эффективность и безопасность такого подхода и его социальное влияние. Кроме того, нужны общественные дебаты на эту тему.

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«С нашей точки зрения, редактирование генома само собой не является чем-то неприемлемым. Нет причин отвергать его в принципе», - сказала председатель Нуффилдского совета и профессор правоведения, этики и информатики Бирмингемского университета Карен Йунг.

Однако, выводы экспертов сразу же вызвали критику со стороны определенных кругов, которые обвинили авторов в том, что они открывают дверь к неограниченному использованию наследственной генной инженерии и перехода в эру генетических прихотей.

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Издание напоминает, что последние успехи генетических технологий дали ученым инструменты, с помощью которых можно переписывать ДНК в живых клетках. С помощью новых процедур можно принципиально изменить генетический код в половых клетках мужчин и женщин или код эмбрионов, фундаментальным образом изменяя будущее развитие ребенка. Законодательство Великобритании и других стран запрещает генетическую модификацию детей. Однако, много экспериментов в мире доказали, что изменение ДНК может быть использовано для того, чтобы еще до рождения вылечить потомков от наследственных болезней родителей.