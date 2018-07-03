Стимуляция мозга электрическим током сокращает жажду насилия

Ученые допускают, что проблему преступности и насилия можно решить медицинским способом.

Международная группа ученых установила, что с помощью электрической стимуляции префронтальной коры головного мозга можно более чем на половину сократить желание человека прибегать к насилию. С помощью безопасной техники, известной как транскраниальная прямая стимуляция, исследователи даже смогли добиться изменения во взглядах. Подопытные уже после 20 минут очень слабых ударов током в мозг начали считать, что физическая расправа и сексуальное насилие – это морально неприемлемо, пишет Newsweek.

«Способность манипулировать такими сложными и фундаментальными аспектами человеческого мышления и поведения посредством внешнего воздействия будет иметь огромные социальные, этические, и юридические последствия», - считает профессор неврологии из Школы медицины Университета Пенсильвании Рой Гамильтон, который выступил автором нового исследования.

Читайте такжеУченые: мозг некоторых людей воспринимает музыку как общение

По мнению его команды, открытие предлагает новый подход к насильственной преступности с позиции медицины. Этот аспект часто отвергался в прошлом.

Для проведения своего исследования ученые собрали 80 здоровых добровольцев и поделили их на две группы. Участники первой из них проходили процедуру электрической стимуляции головного мозга в течение 20 минут. А те, кто попали во вторую, - получали «плацебо», то есть слабый разряд на протяжении 30 секунд и все. Никто из участников эксперимента не знал, в какой группе оказался. Электростимуляция была направлена на конкретный участок мозга, известный как префронтальная кора. Ранее ученые определили, что люди, склонные к насилию, имеют определенные дефициты в этой части мозга. После стимуляции исследователи предлагали участникам эксперимента два гипотетических сценария, один из которых предусматривал физическое нападение, а другой – сексуальное насилие. Добровольцам предлагали оценить по шкале от 1 до 10 вероятность того, что они решатся на поведение, описанное в сценариях, а также указать, насколько морально неправильным они считают такое поведение.

Читайте такжеИскусственный интеллект научили определять, насколько люди умные

Таким образом, ученые установили, что у те, кто действительно проходил электрическую стимуляцию мозга, демонстрируют сокращение интереса к физическому и сексуальному насилию на 47% и 70% соответственно. Также стимуляция увеличила их убеждение, что насильственное поведение морально неправильно.

Важно заметить, что это лишь одно подобное исследование. Но результаты все равно удивительны, потому что они указывают на то, что простое биологическое вмешательство может эффективно обуздать насильственное поведение людей.