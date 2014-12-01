Капитализация Apple превысила 700 миллиардов долларов
12:25, 01 декабря 2014Наука и IT
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Капитализация Apple превысила 700 миллиардов долларов, увеличившись за год на 60%.
Apple остается самой дорогой компанией мира
Об этом говорится в последнем выпуске новостей Apple.
Также стало известно, что Apple на треть поднимет цены на программное обеспечение для России в App Store и Mac App Store.
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Система iOS 8 установлена уже на 60% устройств Apple, на втором месте располагается iOS 7 с 35%, более старые версии в сумме набирают только 5%.
Apple Watch попал в рейтинг лучших изобретений года по версии журнала Time.
Более детальный видеообзор новостей Apple можно посмотреть ниже.
Новости Apple №52 Акции Apple, iOS 8 установлена на 60% устройств и многое другое
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