Капитализация Apple превысила 700 миллиардов долларов

12:25, 01 декабря 2014
Наука и IT
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Капитализация Apple превысила 700 миллиардов долларов, увеличившись за год на 60%.

Apple остается самой дорогой компанией мира

Об этом говорится в последнем выпуске новостей Apple.

Также стало известно, что Apple на треть поднимет цены на программное обеспечение для России в App Store и Mac App Store.

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Система iOS 8 установлена уже на 60% устройств Apple, на втором месте располагается iOS 7 с 35%, более старые версии в сумме набирают только 5%.

Apple Watch попал в рейтинг лучших изобретений года по версии журнала Time.

Более детальный видеообзор новостей Apple можно посмотреть ниже.

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