Россия признала, что не может колонизировать Луну

Об этом он рассказал в интервью Российской газете, которую цитирует "Новое время".

"Луна, например, нам пока недоступна. Чтобы достичь поверхности Луны экипажем в три человека, нужна ракета грузоподъемностью не менее 130-150 тонн на нижнюю орбиту. К сожалению, таких носителей сегодня нет. А те носители, которые есть, не позволяют этого сделать", - признал Лопота.

Топ-менеджер российской космической корпорации рассказал, что россияне сейчас создают ракеты грузоподъемностью 20 тонн на нижней орбите и планируют дойти до 25 тонн. Однако для полета на Луну требуется достичь показателя около 75 тонн на околоземной орбите, а для возвращения космонавтов на Землю - вдвое больше.

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Лопота добавил, что у России нет четкой стратегии развития космической отрасли, а о полетах космонавтов на Марс можно будет говорить не раньше, чем через десять лет.

"К сожалению, программное обеспечение и аппаратура, которой мы пользуемся, производятся вне России или на компонентах, которые мы делаем совместно", - признал он зависимость от иностранных поставок.