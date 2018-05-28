Роскомнадзор потребовал от Apple изъять Telegram из AppStore

Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение приложения Telegram в онлайн-магазине AppStore на территории России, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера.

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от компании Apple прекратить распространение приложения Telegram в онлайн-магазине AppStore на территории России, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера.

Как указывается в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в понедельник, 28 мая, регулятор в кратчайшие сроки ждет ответа от Apple о дальнейших действиях компании, "направленных на решение данных проблемных вопросов", пишет DW.

Читайте такжеГлава Следкома РФ перепутал "Инстаграм" с "Телеграмом" и призвал закрыть его

В противном случае, говорится в заявлении пресс-службы, возможны действия "по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple" на территории России.

Противостояние Роскомнадзора и Telegram продолжается с 13 апреля, когда суд удовлетворил иск ведомства о блокировке мессенджера на территории России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. 16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к Telegram в России.