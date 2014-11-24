Кальянный дым удваивает вероятность заболеть лейкозом – американские ученые



К такому выводу пришли ученые из университета Сан-Диего (США), сообщает РИА Новости со ссылкой на Medical News Today.

В исследовании участвовали 208 человек, из которых примерно половина курила кальян в закрытых помещениях, а другие – находились с ними рядом, но не курили.

После этого у участников эксперимента брали пробы на уровень содержания SPMA-кислоты (метаболита бензола). Результаты тестов показали, что у тех, кто курил кальян, этот показатель увеличился в 4,2 раза, у остальных – в 2,6.

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«Некурящие, которые общаются с курильщиками, также вдыхают большое количество токсических веществ и канцерогенных выбросов, генерируемых тлением древесного угля, поэтому курение кальяна опасно даже для тех, кто его непосредственно не употребляет», - утверждают ученые.

Бензол относится к первой, самой опасной, группе токсических элементов, наибольшая концентрация которого достигается в табаке и древесном угле. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что не существует безопасного уровня употребления этого токсина

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