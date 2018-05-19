Президент выразил уверенность, что подвижнический труд, высокий профессионализм и настойчивость ученых станут основой для прогрессивных изменений и трансформаций, качественно нового уровня эффективности фундаментальных и прикладных исследований и приведения украинской науки в соответствие с вызовами времени и ожиданиями общества.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил ученых с Днем науки.

Текст поздравления обнародован на сайте главы государства.

Президент отметил, что для «Украинского государства наука, несомненно, является чрезвычайно важной, поскольку новые знания и их практическое применение становятся определяющими факторами обороноспособности страны, ее независимости и территориальной целостности в условиях российской агрессии, экономического успеха и социокультурного развития».

«И если мы действительно хотим быть частью европейского сообщества и развитого мира в целом - должны постоянно поддерживать отечественных ученых, их устремления к обновлению научной сферы на демократических принципах, широкое привлечение молодых талантов. В этом направлении уже сделаны конкретные шаги - начал действовать Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий, создается Национальный фонд исследований Украины. Весомым вкладом в реформирование научной сферы станет скорейшая имплементация новой редакции Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности»», - считает Порошенко.

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Он выразил уверенность, что подвижнический труд, высокий профессионализм и настойчивость ученых станут основой для прогрессивных изменений и трансформаций, качественно нового уровня эффективности фундаментальных и прикладных исследований и приведения украинской науки в соответствие с вызовами времени и ожиданиями общества.

Президент пожелал ученым крепкого здоровья, мира и новых свершений во имя Украины.