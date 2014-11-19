Google запустила приложение для SMS и MMS

03:59, 19 ноября 2014
Наука и IT
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Корпорация Google разработала приложение для обмена текстовыми и мультмедийными сообщениями. 

REUTERS

Программа Messenger позволяет создавать и пересылать SMS и MMS одному или нескольким пользователям одновременно, сообщает Новое время

Предусмотрена возможность добавлять аудио, фото и видео.

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Файлы можно выбрать из галереи устройства или записать их прямо из приложения, сообщает "Новое время". 

Работает новый софт он на устройствах с операционной системой Android 4.1 и выше.

Приложение доступно для загрузки из Play Market. 

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