Google запустила приложение для SMS и MMS

Программа Messenger позволяет создавать и пересылать SMS и MMS одному или нескольким пользователям одновременно, сообщает Новое время.

Предусмотрена возможность добавлять аудио, фото и видео.

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Файлы можно выбрать из галереи устройства или записать их прямо из приложения, сообщает "Новое время".

Работает новый софт он на устройствах с операционной системой Android 4.1 и выше.

Приложение доступно для загрузки из Play Market.