Google запустила приложение для SMS и MMS
03:59, 19 ноября 2014Наука и IT
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Корпорация Google разработала приложение для обмена текстовыми и мультмедийными сообщениями.
REUTERS
Программа Messenger позволяет создавать и пересылать SMS и MMS одному или нескольким пользователям одновременно, сообщает Новое время.
Предусмотрена возможность добавлять аудио, фото и видео.
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Файлы можно выбрать из галереи устройства или записать их прямо из приложения, сообщает "Новое время".
Работает новый софт он на устройствах с операционной системой Android 4.1 и выше.
Приложение доступно для загрузки из Play Market.
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