В Греции нашли возможную гробницу любовника Александра Македонского

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства культуры и спорта Греции, пишет Лента.ру.

В усыпальнице обнаружен сохранившийся скелет, принадлежавший, судя по размерам и пышному убранству могилы, важному сановнику. Как передает Greek Reporter, человеческие останки будут перенесены в лабораторию для анализа ДНК.

Захоронение датируется четвертым веком до нашей эры. В то время Амфиполис являлся крупным центром Македонского царства. Могила считается самой крупной в Македонии. Для постройки гробницы использовалось огромное количество мрамора.

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Греческий министр культуры на пресс-конференции 22 ноября в музее Амфиполиса расскажет об обнаруженных находках.

Гефестион был ближайшим другом Александра Македонского и его полководцем. Существует предположение, что он был любовником царя. Считается, что когда Гефестион умер во время зимовки в Средней Азии из-за болезни, Македонский от горя приказал казнить врача, не сумевшего спасти его друга.