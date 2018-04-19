Дипломат США о запрете Telegram: в РФ продолжается "тренд ограничения свободы выражения мнений"

Россия как государство-участник ОБСЕ должна позволить «свободные СМИ и свободу выражения мнений без лишнего вмешательства правительства», уверен поверенный в делах США при ОБСЕ.

Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» из-за «продолжительного тренда ограничения свободы выражения мнений» в России.

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Об этом заявил поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан в Вене после того, как российские власти запретили доступ к мессенджеру Telegram, передает Радио Свобода.

По его словам, Россия как государство-участник ОБСЕ должна позволить «свободные СМИ и свободу выражения мнений без лишнего вмешательства правительства».

Он отметил, что США поддерживают призыв представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира пересмотреть решение запретить Telegram.