Facebook может потерять миллиарды из-за технологии распознавания лиц без согласия пользователей - СМИ

Средство распознавания лиц, запущенное в 2010 году, определяет человека на загруженной фотографии и предлагает его отметить.

Федеральный суд в Калифорнии постановил 16 апреля, что Facebook можно предъявить коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без согласия пользователей.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg. По мнению судьи Джеймса Донато, возможности разработки DeepFace противоречат закону штата Иллинойс о защите биометрической информации.

Три жителя региона подали в суд на соцсеть по этому поводу еще в 2015 году, но теперь количество истцов может составить миллионы, а Facebook грозит выплата компенсаций в миллиарды долларов, пишет Chicago Tribune.

Средство распознавания лиц, запущенное в 2010 году, определяет человека на загруженной фотографии и предлагает его отметить.