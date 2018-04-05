Порошенко: широкополосный Интернет должен появиться в каждом селе

Глава государства подчеркнул, что в сельской местности живут 14 миллионов украинцев.

Президент Петр Порошенко поручит профильному государственному регулятору и органам местного самоуправления обеспечить интернетизацию сельской местности.

Как сообщает «Украинская правда», соответствующее заявление президент сделал во время расширенного правительственного совещания по децентрализации в Виннице 5 апреля.

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"Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный Интернет в каждом селе. Это будет соответствующее мое поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный Интернет", – заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что в сельской местности живут 14 миллионов украинцев.

"Всю жизнь.. То у них паспорта забирали или не выдавали, то голодомором морили, то перекладывали на них основное бремя государства...", – отметил президент.

По его словам, на сегодня перед государством стоит задача обеспечить доступ сельского населения к качественным медицинским услугам через телемедицину.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля компания Илона Макса SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту два экспериментальных спутника связи для будущей сети, способной предоставлять бесперебойный и высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.