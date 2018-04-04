Новый дизайн смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Plus показали на фотографиях

Оба смартфона заключены в металлический корпус с домашней кнопкой.

Пользователи китайской соцсети Weibo опубликовали снимки готовящихся к выпуску смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Plus.

Вероятно, гаджеты представят уже до конца апреля, пишет "Новое время".

Оба смартфона заключены в металлический корпус с домашней кнопкой и получили AMOLED-дисплеи с соотношением сторон 16:9. Двойные задние камеры устройств ориентированы вертикально в верхней части посредине. Под ними находится классическая кольцевая светодиодная вспышка Meizu.

На лицевой панели можно видеть расположенную ровно по центру верхней рамки фронтальную камеру, а также круглую кнопку под экраном. При этом диагональ кнопки лишь на пару миллиметров меньше ширины нижней рамки.

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Meizu 15 Plus получит дисплей диагональю 5,95 дюйма и разрешением QHD, SoC Samsung Exynos 8895 и аккумулятор емкостью 3430 мАч. Модель Meizu 15 будет использовать в качестве основы SoC Qualcomm Snapdragon 660 и оснащаться экраном Full HD диагональю 5,46 дюйма. Емкость аккумулятора у Meizu 15 составит 2940 мАч. Обе модели будут предложены в разновидностях с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флэш-памяти.

Анонс Meizu 15 и Meizu 15 Plus ожидается в этом месяце. Не исключено, что в составе линейки Meizu 15 будет еще бюджетная модель Meizu 15 Lite, которая упоминалась в ранних слухах. А уже в августе этого года должна выйти следующая линейка Meizu 16.