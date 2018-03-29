Астрономы сделали снимок падающей на Землю китайской космической станции (видео)

На момент съемки неуправляемая станция Тяньгун-1 находилась на высоте около 220 км.

Астрономы проекта Virtual Telescope Project получили уникальный снимок китайской космической станции Тяньгун-1, которая сходит с орбиты Земли и в скором времени сгорит в земной атмосфере.

Как сообщается на сайте проекта, снимок был сделан при помощи автоматического телескопа в обсерватории Тенагра (Аризона, США).

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Отмечается, что на момент съемки Тяньгун-1 находилась на высоте примерно 220 км. Это примерно половина высоты, на которой находится Международная космическая станция (МКС). Китайская станция двигалась со скоростью около 28 тыс. км в час.

Проект Virtual Telescope Project – некоммерческая инициатива по наблюдению за космическими объектами при помощи нескольких роботизированных телескопов, дистанционно управляемых в режиме реального времени. Доступ к системе через Интернет открыт для всех желающих.

Как сообщалось ранее, неуправляемая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1", вероятнее всего, войдет в плотные слои атмосферы и упадет на Землю 31 марта или 1 апреля.