Золотые Apple Watch обойдутся почти в $5 тысяч - СМИ

11:39, 06 ноября 2014
Наука и IT
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Цена на умные часы Apple Watch в корпусе из 18-каратного золота может составить около 4-5 тысяч долларов. 

REUTERS

Об этом сообщает французский техноблог iGen.fr.

Компания Apple представила свое первое носимое устройство — Apple Watch — в начале сентября. Гаджет будет доступен в трех модификациях — модель Apple Watch Sport, которая отличается влаго- и пылезащитой, основная модификация Apple Watch с экраном из сапфирового стекла и со стальным корпусом, а также Apple Watch Edition с золотым покрытием корпуса, а также сапфировым стеклом. Кроме того, часы будут доступны в двух размерах — с диагональю экрана 38 и 42 миллиметра, пишет Лента.ру.

Читайте такжеГлава компании Apple заявил о том, что он гейПока Apple анонсировала лишь стартовую цену на устройство — 349 долларов. Однако, по данным СМИ, цена на модель Apple Watch Sport вырастет уже до 500 долларов, тогда как стоимость Apple Watch Edition может достичь 4-5 тысяч долларов.

Предыдущие прогнозы были скромнее - эксперты ожидали стоимости устройства порядка 1,2 тысячи долларов. В то же время, по данным техноблога DailyTech, стоимость производства Apple Watch Edition обойдется компании примерно в 800 долларов.

Компания позиционирует Apple Watch Edition как имиджевый аксессуар. Подтверждением тому стало присутствие на презентации икон фэшн-индустрии — модельера Карла Лагерфельда, главного редактора американского Vogue Анны Винтур и других.

Apple пока не анонсировала дату старта продаж своих умных часов. Однако, по последним данным, Apple Watch появятся на рынке не раньше весны 2015 года.

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