Ученые разработали технологию, которая ускорит работу компьютеров в 100 раз

12:12, 26 марта 2018
Наука и IT
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Физики разработали технологию, которая ускорит работу компьютеров в сто раз / фото naked-science.ru

Оптические технологии применяются сегодня в линиях связи — например, в оптоволоконных кабелях, которые передают оптические сигналы в виде фотонов, передает Naked Science.

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Доктор Уриэль Леви — руководитель исследовательской группы в Еврейском университете в Иерусалиме — считает, что применение этого метода в микрорезонаторах имеет предел. По его мнению, кремниевая фотоника — перспективное направление, поэтому интеграция в нее энергозависимой флеш-памяти сделает компьютеры быстрее. Команда ученых продемонстрировала это на структуре MONOS (металл-оксид-нитрид-оксид-кремний).    

MONOS позволяет удерживать заряд в тонком слое нитрида кремния, что, в свою очередь, изменяет резонансную частоту.

Доктор Леви подробнее рассказал об исследовании: "Наше открытие поможет создать новые, более мощные беспроводные устройства, которые смогут передавать данные со значительно возросшими скоростями. В мире высоких технологий они будут критическим преимуществом". 

Кремниевая фотоника — перспективное направление в электронике, которое должно снизить потребление энергии, увеличив при этом пропускную способность. Благодаря ей, инженеры создают электронно-оптические микросхемы на основе кристалла кремния. Причем чипы взаимодействуют с помощью оптических сигналов, а не электрических.  

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