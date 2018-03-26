Ученые разработали технологию, которая ускорит работу компьютеров в 100 раз

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме презентовали технологию, которая, по их заверениям, ускорит компьютеры в сто раз.

Объединив энергозависимую флеш-память с кремниевыми фотонными схемами, ученые создали технологию, которая, по их мнению, может ускорить работу компьютеров в сто раз.

Оптические технологии применяются сегодня в линиях связи — например, в оптоволоконных кабелях, которые передают оптические сигналы в виде фотонов, передает Naked Science.

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Доктор Уриэль Леви — руководитель исследовательской группы в Еврейском университете в Иерусалиме — считает, что применение этого метода в микрорезонаторах имеет предел. По его мнению, кремниевая фотоника — перспективное направление, поэтому интеграция в нее энергозависимой флеш-памяти сделает компьютеры быстрее. Команда ученых продемонстрировала это на структуре MONOS (металл-оксид-нитрид-оксид-кремний).

MONOS позволяет удерживать заряд в тонком слое нитрида кремния, что, в свою очередь, изменяет резонансную частоту.

Доктор Леви подробнее рассказал об исследовании: "Наше открытие поможет создать новые, более мощные беспроводные устройства, которые смогут передавать данные со значительно возросшими скоростями. В мире высоких технологий они будут критическим преимуществом".

Кремниевая фотоника — перспективное направление в электронике, которое должно снизить потребление энергии, увеличив при этом пропускную способность. Благодаря ей, инженеры создают электронно-оптические микросхемы на основе кристалла кремния. Причем чипы взаимодействуют с помощью оптических сигналов, а не электрических.