Ученые исследовали, как убийцы ведут себя в Facebook

Всего за 2008-2013 годы было выявлено 48 случаев «Facebook-убийств», сообщается в журнале Howard Journal of Criminal Justice и в пресс-релизе Бирмингемского городского университета.

Как пишет Лента.ру, ученые обнаружили в мировых СМИ упоминания о 48 убийствах, где социальная сеть активно фигурировала в совершении преступления – например, дело британца Уэйна Форрестера, прикончившего свою жену Эмму, прочитав посты, где она заявила о том, что развелась и хочет встречаться с другими мужчинами.

Исследователи выявили шесть типов Facebook-убийц. Представители первого реагируют на посты в социальной сети, злятся на них и после этого идут ликвидировать их автора. «Информаторы» с помощью сети сообщают другим людям о своих преступных планах, или о том, что они его уже совершили – чтобы продемонстрировать свою удаль и силу. «Антагонисты» начинают в Facebook перепалки, которые затем переходят в открытый конфликт с угрозами убийства – которые в итоге и реализуются. «Фантазеры» используют Facebook для создания своего иллюзорного мира (эротического, полного роскоши и так далее), и могут прибегнуть к убийству, когда грань между фантазией и реальностью оказывается размытой – или чтобы не дать людям раскрыть их обман. «Преследователи» создают фальшивые аккаунты, чтобы подманить своих жертв и уговорить их встретиться «в реале». «Самозванцы» пишут посты от чужого имени, чтобы получить доступ к информации, содержащейся в чужих профилях.

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Однако ученые предостерегают от того, чтобы винить в этих преступлениях саму социальную сеть. «Сайты, подобные Facebook, стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Он виновен в убийстве не больше, чем нож, которым зарезали жертву. Важны намерения людей, а не технические средства их реализации», - отметил ведущий автор исследования.