Ученые впервые восстановили поврежденный спинной мозг обезьян с помощью стволовых клеток

Эксперимент стал первым случаем, когда с помощью стволовых клеток была восстановлена подвижность конечностей у приматов – ранее подобные опыты успешно ставились только на мышах.

Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего успешно внедрили стволовые клетки человека в организмы обезьян с повреждением спинного мозга: по результатам эксперимента обезьяны смогли частично восстановить подвижность конечностей.

Работа опубликована в Nature Medicine, кратко о ней рассказывает The Scientist, передает republic.

Идея использования стволовых клеток для терапии повреждений спинного мозга разрабатывается на протяжении многих лет. Предполагается, что легче заставить новые клетки легче развиться в полноценные нейроны, чем вырастить у старых аксоны – цилиндрические отростки, по которым нервные импульсы идут от одних клеток к другим.

Читайте такжеБританские ученые создали "елку" из стволовых клеток (фото)В эксперименте участвовали девять макак-резусов. В ходе исследования ученые сначала разрезали на несколько частей участок спинного мозга обезьян, а затем через две недели вводили в место повреждения человеческие стволовые клетки, полученные из восьминедельного эмбриона.

У первых четырех макак человеческие клетки не прижились, после чего ученые добавили к ним специальные препараты, которые подавляют иммунитет, после чего у следующих пяти обезьян клетки прижились, и повреждения начали зарастать. Через некоторое время животные снова были способны управлять своими кистями, в частности, брать и удерживать апельсины.

Полного восстановления конечностей ни в одном из пяти успешных случаев не наблюдалось, однако, как подчеркнули ученые, это было связано с ограниченным временем наблюдения (девять месяцев) – этого срока, возможно, было недостаточно для полноценного формирования нервных цепочек.

Эксперимент стал первым случаем, когда с помощью стволовых клеток была восстановлена подвижность конечностей у приматов – ранее подобные опыты успешно ставились только на мышах. Ученые предполагают, что уже в ближайшем будущем экспериментальная терапия подобного рода сможет быть опробована на людях.

«Теперь [после успеха с приматами] у нас намного больше доверия к использованию этого типа лечения на людях», – заявил Марк Тушински, один из соавторов исследования.