Ученые выяснили, чем опасен для здоровья бесконечный просмотр сериалов

14:05, 23 февраля 2018
Наука и IT
1097 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на исследование ученых из Университета Миннесоты в США.

Читайте такжеАмериканский сериал вдохновил сотрудницу университета на реальное научное открытиеТак, ученые опросили 15 тысяч людей старше 24 лет, разделив их на четыре группы в зависимости от того, как часто они смотрят сериалы. Выяснилось, что среди заядлых любителей телешоу вероятность возникновения венозной тромбоэмболии, или тромбоза глубоких вен, оказалась в 1,7 раза выше, чем у остальных групп. Наибольшему риску оказались подвержены люди старше 60 лет.

Отмечается, что опасность возникновения тромбоза исходит от длительного сидения и ухудшения циркуляции крови.

По словам ученых, риску могут быть подвержены даже те любители сериалов, которые занимаются спортом, также риск тромбоза не зависит от веса человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #просмотр сериалов#тромбоз