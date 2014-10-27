Историки установили дату расстрела Гумилева

При работе с документами о расстрелах в период с 1918 по 1941 год ученым удалось обнаружить отметки о выдаче поэта для исполнения смертного приговора. Гумилева расстреляли в ночь на 26 августа 1921 года в числе 57 осужденных по делу о заговоре против советской власти, сообщает Лента.ру.

"До сих пор годовщиной гибели поэта считалось либо 24 августа, когда был вынесен приговор, либо 25 августа, потому что обычно приговоры приводились в исполнение на следующий день. Теперь же у нас есть две отметки на актах о выдаче и расстреле, которые дают точную информацию», — сообщил руководитель центра «Возвращенные имена", редактор книги памяти «Ленинградский мартиролог» Анатолий Разумов, обнаруживший свидетельства.

Место расстрела и захоронения поэта до сих пор считаются неизвестными: "Ни в одном из документов той поры не отмечались места расстрела и погребения. По каким-то причинам это было не принято" — говорит ученый.

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3 августа 1921 года Гумилева арестовали по делу "Петроградской боевой организации В.Н. Таганцева". 1 сентября 1921 года было опубликовано постановление Петроградской ГубЧК от 24 августа о расстреле Гумилева в числе 96 осужденных за участие в «заговоре Таганцева». В 1992 году поэт был официально реабилитирован.

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