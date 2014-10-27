Генпрокуратура России требует ограничить доступ к страницам "Вконтакте"

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева.

"В ходе мониторинга сети интернет выявлено, что на семи русскоязычных страницах сайта социальной сети "ВКонтакте" в открытом доступе размещены материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, доступные для просмотра неограниченному кругу лиц", - отметила она.

Гриднева добавила, что "на вышеуказанных страницах имеются текстовые и видеоматериалы, связанные с деятельностью международных террористических организаций и групп, содержатся призывы к участию в вооруженных формированиях Исламского государства Ирака и Леванта, материалы, пропагандирующие и оправдывающие действия незаконных вооруженных формирований, противостоящих правительственным войскам на территории Сирийской Арабской Республики (САР)".

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"На ресурсах также размещены агитационные материалы с призывами оказывать финансовую помощь террористическим группам с указанием номеров мобильных телефонов, QIWI - кошелька и иных платежных реквизитов", - сообщила представитель Генпрокуратуры.