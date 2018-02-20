Ученые впервые зафиксировали исчезновение бури на Нептуне (фото)

NASA представило серию снимков, демонстрирующих эволюцию огромного тёмного вихря на Нептуне.

Астрономы из США впервые зафиксировали затухание темной бури на Нептуне. С помощью орбитального телескопа Hubble ученым впервые удалось наблюдать процесс ослабления такой бури,

Читайте такжеУченые нашли самую плотную суперземлю

NASA представило серию снимков, демонстрирующих эволюцию огромного тёмного вихря на Нептуне.

Нептун - восьмая планета Солнечной системы. Атмосфера Нептуна состоит в основном из водорода и гелия, кроме того, наблюдаются следы метана. Погода на планете характеризуется чрезвычайно динамичной системой штормов — с ветрами, достигающими огромных скоростей.