Ученые впервые зафиксировали исчезновение бури на Нептуне (фото)
10:59, 20 февраля 2018Наука и IT
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NASA представило серию снимков, демонстрирующих эволюцию огромного тёмного вихря на Нептуне.
Телескоп Hubble впервые зафиксировал затухание бури / NASA
Астрономы из США впервые зафиксировали затухание темной бури на Нептуне. С помощью орбитального телескопа Hubble ученым впервые удалось наблюдать процесс ослабления такой бури,
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NASA представило серию снимков, демонстрирующих эволюцию огромного тёмного вихря на Нептуне.
Нептун - восьмая планета Солнечной системы. Атмосфера Нептуна состоит в основном из водорода и гелия, кроме того, наблюдаются следы метана. Погода на планете характеризуется чрезвычайно динамичной системой штормов — с ветрами, достигающими огромных скоростей.
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